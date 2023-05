Cento candeline per Ezio Biagini Auguri dalla famiglia

Centesimo compleanno anche per Ezio Biagini residente a Segromigno in Piano e nato a San Pietro a Marcigliano il 3 Maggio 1923. Tanti i messaggi di auguri in redazione. “Ezio Biagini ed i suoi 100 anni!!!”. “Ancora attivo e pieno di vita festeggia questo importante traguardo circondato dall’affetto della famiglia e degli amici”. “Che la vita possa riservargli ancora molte soddisfazioni e gioie”. “Auguri speciali di Buon Compleanno Ezio!!!”. Una valanga di affetto dalla famiglia e dagli amici, con gli auguri anche della nostra redazione.