Cene per l’Emilia Raccolte fondi

La raccolta fondi andrà avanti sino al 15 giugno, il 18 poi alcuni esponenti di Fratelli d’Italia ritorneranno nei territori colpiti dall’alluvione. Successo per la cena di solidarietà per la popolazione dell’Emilia Romagna colpita dall’alluvione organizzata dai Circoli di Fratelli d’Italia di Altopascio e Capannori. Alla serata hanno partecipato in molti provenienti da tutta la provincia di Lucca. Presenti, oltre agli organizzatori Paolo Ricci, coordinatore FDI di Capannori, e Valerio Biagini, coordinatore e consigliere comunale di Altopascio, anche il consigliere regionale Vittorio Fantozzi, il coordinatore provinciale Riccardo Giannoni, il consigliere provinciale e comunale Matteo Petrini, il coordinatore comunale di Viareggio Marco Dondolini e il consigliere comunale di Lucca Mara Nicodemo.