Cena di solidarietà per l’Emilia Romagna

Oggi presso ristorante Il Bugno alle 20 si terrà una cena di solidarietà per le zone colpite dall’alluvione dell’Emilia Romagna: I ristoranti La Bionda di nonna Mary e Il Bugno collaborano con le associazioni Amatafrica e Le Piccole opere per aiutare le popolazioni colpite dal disastro che ha messo in ginocchio l’Emilia Romagna. La serata sarà presentata da Graziano Salvadori e vedrà anche un intrattenimento musicale con la presenza peraltro anche di importanti artisti Le due associazioni organizzatrici di questa importante iniziativa benefica non solo operano rispettivamente in Ruanda e in India ma si attivano in ogni evenienza per le popolazioni in grave difficoltà ( come è già successo per le popolazioni dell’Ucraina e in Italia durante il Covid). Le due realtà invitano alla massima collaborazione e fanno sapere che l’intero ricavato verrà consegnato alle popolazioni colpite. Anche i fornitori dei ristoranti hanno dimostrato grande generosità offrendo gran parte del material. Per info e prenotazioni: 335 788 5080.