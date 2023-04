Celtex: premi aziendali devoluti alla fondazione del Meyer

Celtex, azienda del settore cartario con 9 stabilimenti in tutta Europa, circa 500 dipendenti ed un magazzino super tecnologico a Altopascio, ha voluto sostenere i propri dipendenti e le loro famiglie erogando buoni spesa e carburante per un valore di 350 euro. Un progetto di welfare aziendale che è andato ben oltre le iniziali aspettative. Industrie Celtex ha deciso di coinvolgere in questa iniziativa anche i dirigenti , i quali rinunciando al premio offerto hanno consentito alla proprietà di incrementare la donazione, raddoppiandola. La cifra complessiva è stata così interamente devoluta a favore della Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer a sostegno del progetto Accoglienza alle famiglie, che supporta quella rete di strutture dove i nuclei familiari in difficoltà possono trovare soggiorno gratuito. "L’Ospedale Pediatrico Meyer è un simbolo di eccellenza italiano – ha dichiarato l’ad Andrea Bernacchi – siamo orgogliosi di sostenerla".