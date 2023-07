"Celebrazioni, qui si rischia il flop" Pd attacca sindaco e presidente

"La montagna partorità il classico topolino". Si riaccende la polemica dell’opposizione sul Comitato per le celebrazioni pucciniane. Era inevitabile, dopo che il concerto inaugurale - previsto per domani sera sul palco del Summer Festival con Beatrice Venezi a dirigere l’Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova - è stato presentato solo qualche giorno fa, prima a Roma di fronte a una platea composta da semplici curiosi e un solo giornalista, e poi a Palazzo Orsetti senza il primo rappresentante del Comitato, il presidente Veronesi. Un’assenza che, a detta dello stesso, sarebbe legata a impegni lavorativi e non nasconderebbe, quindi, nessuna frizione particolare. Anche se non è un segreto che tra i due direttori d’orchestra (Veronesi e Venezi) non ci sia un rapporto idilliaco. Ad ogni modo, quella sedia vuota ha indubbiamente messo in imbarazzo il sindaco Pardini, costringendolo a fare spallucce di fronte alle domande dei giornalisti. Un dettaglio che non è passato inosservato al Pd comunale, che ne approfitta per riaccendere i riflettori sulle evidenti difficoltà del comitato (basti pensare che l’evento di domani è stato messo in piedi in tempi stretti, con tutto ciò che ne consegue, e dal Teatro del Giglio).

"Le ultime vicende confermano le preoccupazioni che avevamo espresso mesi fa - scrive il partito - Il comitato nazionale gestisce ben 9 milioni di euro di risorse pubbliche. Un’occasione storica per celebrare degnamente Puccini e lasciare un segno tangibile sul territorio. Per ora assistiamo solo ad un concerto inaugurale che sembra più una celebrazione del direttore Venezi, presentato senza Veronesi. E questo dà la misura dell’approssimazione con cui il presidente ha lavorato in questi mesi, creando imbarazzo generale. Sindaco compreso. Il quale però è politicamente responsabile: se Veronesi è alla guida del comitato è anche perché fu Pardini a nominarlo alla presidenza della Fondazione Puccini. E sempre Pardini, dopo i disastri iniziali, lo ha difeso pur di non ammettere di aver sbagliato anche questa nomina".

"Veronesi parla di un “Sistema Lucca che ha paura di Puccini” - continua il Pd replicando alle accuse del presidente - ma la realtà è che a crescere nella destra lucchese è la paura di aver affidato un ruolo del genere alla persona sbagliata. Ora che pure esponenti della Lega chiedono la sua rimozione, forse il sindaco si convincerà che quelle dei mesi scorsi non erano polemiche pretestuose del centrosinistra lucchese, ma un timore generalizzato che un’occasione unica si trasformi in un flop".

Tere. Sca.