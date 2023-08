Celebrazioni a Ruota per ricordare Don Aldo Mei

La frazione collinare di Ruota ricorda Don Aldo Mei, che nacque proprio in questo piccolo paese nel 1912. Lo farà domenica. Parrocchia, Comune di Capannori e l’associazione “Presepe vivente“ rendono noto il programma delle celebrazioni che si svolgeranno nell’area verde sotto la piazza principale del paese. Alle 17 Messa in onore del sacerdote ucciso dai nazisti sotto gli spalti delle Mura di Lucca il 4 agosto 1944. Alle 18 a lui sarà dedicata un’installazione artistica. Alle 18.30 piccola rappresentazione teatrale e docufilm in onore del presule trucidato. Seguirà un momento conviviale. Saranno presenti le istituzioni civili, religiose e militari. Nel frattempo a Porcari festa per S.Anna alla Chiesa del Magazzino, in via Carlotti. Un momento di fede e tradizione che si ripete da decenni. "Un grazie ai nostro parroco Don Americo - commenta il sindaco - e ai cittadini che hanno organizzato e tengono in ordine la piccola chiesa".

M.S.