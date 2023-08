"Celebrare Rachmaninov a Lucca: disco e Fondo Puccini"

Le occasioni di “ribalta“ per il coro, l’orchestra e l’intero conservatorio cittadino, non mancano mai. In questi giorni nella sede dell’Istituto sono state ultimate le registrazioni del disco per le celebrazioni di Rachmaninov che verrà distribuito con la rivista Amadeus, una delle più importanti del settore, grazie anche al contributo artistico del pianista internazionale Sandro Ivo Bartoli. Il disco uscirà entro l’anno.

Il Boccherini cresce anche come attrezzature, tanto è vero che il disco è stato registrato proprio nella sala di ultimissima generazione all’interno dell’istituto. Prova ne è il fatto che recentemente è venuta a registrare qui la troupe della Rai per Unomattina. Un’eccellenza tutta lucchese, ma la città sa farne buon uso?“Io questo non lo so – premette il direttore Mazzoli – ma ho la percezione che non si sia compreso fino in fondo il livello raggiunto dall’orchestra, dal coro e dal Boccherini nel suo insieme. Ci terremmo che la città ne prendesse atto facendosene un vanto“.

Altro aspetto “dimenticato“ gli archivi della Biblioteca che custodiscono anche il Fondo Puccini. “Ne ho già parlato al sindaco e all’assessore alla cultura, e spero si possa trovare uno sbocco – dichiara il direttore Mazzoli –. La biblioteca contiene il Fondo Puccini, il fondo Geminiani, manoscritti di valore storico inestimabile che però sono chiusi negli armadi. E’ importante per la città che intorno a tutto ciò possa nascere una sorta di museo, per studiosi e non. Siamo la città di Puccini, non lo dimentichiamo. Poter vedere il Fondo del maestro sarebbe un immenso valore aggiunto“.