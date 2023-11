Cederna che si sente Marcovaldo ”La grande attualità di Calvino”

Chiude il sipario sugli incontri in San Francesco, in occasione del decennale del restauro a cura della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Domani, domenica, alle 18 si terrà lo spettacolo firmato dall’attore e scrittore Giuseppe Cederna con i disegni di Sara Colaone, le musiche di Pantaleo Annese e la regia di Nicola Fanucchi e Cataldo Russo. Cederna interpreterà una delle opere-simbolo di Italo Calvino – di cui ricorre il centenario della nascita – con Marcovaldo ne “Le stagioni in città”. Un tuffo nella storia dei racconti adatti ai ragazzi ma non solo, dove la costruzione del personaggio di Marcovaldo, sostanzia la mitizzazione al contrario che rifugge da ogni stereotipo: un antieroe, un soggetto sognante ma solidale, attento all’ambiente, a partire dalla grande città in cui vive. Cederna, uomo di spiccata tradizione culturale, è noto ai set del cinema e della Tv oltreché apprezzato scrittore. Al suo attivo importanti riconoscimenti tra cui il David di Donatello nel 2021 per “Hammamet”. A Cederna abbiamo chiesto di raccontarci il suo spettacolo.

Perché ha deciso di proporre Marcovaldo?

"Le cose non accadono mai per caso, ne sono convinto; quando invitato da Fanucchi e Russo a fare Marcovaldo, ho scoperto che in questa scrittura non vi è solo la storia dell’Italia di quegli anni ma anche la mia storia; nel rapporto di Marcovaldo con la terra, nella sua sensibilità, ho ritrovato anche mio padre (Antonio Cederna, giornalista, politico e intellettuale, ndr), con l’impegno per l’ambiente e le sue battaglie; la città di Marcovaldo è la mia infanzia e alla fine dello spettacolo ci sarà una sorpresa che nasce proprio dalla fotografia che appare in un libro di mio padre".

Calvino invitava a una riflesione sulla storia contemporanea: quanto quel messaggio è ancora attuale?

"È assolutamente attuale e trovo che contenga, anche ai giorni nostri, un invito alla speranza che non dobbiamo lasciare che si disperda. Non dobbiamo perdere la speranza perché Marcovaldo siamo noi, quelli nati negli anni Cinquanta e Sessanta. Lo spettacolo, che conterrà molte sorprese e che ritengo adattto a un pubblico che può spaziare dai 7 agli 87 anni, farà ridere ma è portatore di un messaggio importante da coltivare".

Dopo 60 anni dalla pubblicazione di Marcovaldo, siamo passati dalla struttura visionaria di Calvino all’esasperazione del mito assoluto.

"Questo mi fa riflettere e dire a gran voce “Leggete Marcovaldo”, tornate a lavorare la terra, leggete i libri di Mancuso, guardate tutto intorno a voi, partendo dalle sensazioni più naturali come sentire l’erba bagnata sotto i vostri piedi: questa è la grande lezione di Marcovaldo, una di quelle da ascoltare e fare propria".

Giuseppe Cederna entra in una classe delle medie inferiori per raccontare Marcovaldo: come introdurrebbe la lettura?

"Questa è una bella domanda, che mi piace. Sono stato invitato nei giorni scorsi da una dirigente scolastica di Grottaferrata: mi ha chiesto di andare lì a raccontare Marcovaldo e mentre narravo “Marcovaldo al supermarket”, ho notato che i ragazzi si sono riconosciuti subito in quel racconto; hanno visto loro stessi ma anche i propri genitori e questo è merito indubbiamente del linguaggio universale utilizzato da Calvino".

Dica la verità, lei si sente un po’ Marcovaldo?

"Non le nascondo che sono molto felice di esserlo. Da bambino ricordo un amico di famiglia, Nanni Loy: ecco, per me Marcovaldo era Nanni Loy, un uomo gigante; ma ora lo racconto io, che sono piccolino, e ugualmente mi porto dentro quelle storie, quell’idea di vita e di società che non disperiamo di vedere attuata".