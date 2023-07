Ceccarelli: "Anche noi “popolari“ abbiamo una candidata forte"

"Anche noi “popolari“ abbiamo una candidata forte e capace, una donna, il cui nome sarà indicato più avanti, che riteniamo idonea a rappresentare al meglio la comunità capannorese che come ben sappiamo, nella sua ampia maggioranza, non ama gli estremismi, ma privilegia capacità amministrative, buonsenso nelle decisioni e disponibilità al dialogo con tutti". Così Gaetano Ceccarelli, consigliere di maggioranza, sulle amministrative del 2024 a Capannori. "Dobbiamo impegnarci - prosegue - per costruire una coalizione più ampia, partendo dall’attuale, occorre lavorare concretamente ed in modo collegiale, assicurando la pari dignità alle forze politiche eo civiche alleate, perché la credibilità e le possibilità di vittoria di ogni progetto politicoamministrativo si basano soprattutto sulla coesione della futura coalizione".