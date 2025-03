C’è posto su Disney Cruise. Ottanta adetti all’ospitalità

Disney Cruise Line seleziona 80 addetti all’ospitalità per le proprie navi da crociera. La selezione, promossa da Eures in collaborazione con International Services, agenzia specializzata nel reclutamento, offre contratti della durata media di sei mesi, con possibilità di rinnovo. Per candidarsi è necessario avere almeno 21 anni, conoscere fluentemente la lingua inglese, aver maturato almeno sei mesi di esperienza negli ultimi due anni in ruoli di runner, cameriere, addetto alla sala da pranzo, assistente food & beverage manager, avere una predisposizione al contatto con famiglie e bambini. Stipendio tra 1.800 e 2.800 euro al mese, esentasse, con vitto, alloggio, assicurazione medica, uniformi e altri benefit forniti dall’azienda. Per candidarsi occorre compilare il form all’indirizzo en.internationalservices.fr/candidature.php entro il 30 giugno 2025.