“C’è poco da festeggiare Le aggressioni crescono“

L’incipit dell’intervento di Nursind per la giornata degli infermieri dice tutto: “Nonostante oggi si celebri la giornata dell’infermiere, da festeggiare c’è davvero poco“. Organici al lumicino e rischio costante di aggressioni sono pane quotidiano per chi dovrebbe invece poter accudire il malato con i presupposti della serenità. “Nonostante la cronica carenza di personale sanitario infermieristico – sottolinea Nursind – l’Asl Toscana Nord Ovest ha presentato alla Regione un piano triennale dei fabbisogni del personale secondo il quale si ha un’ulteriore riduzione, un depotenziamento graduale di risorse umane ogni anno per tutto il triennio. I lavoratori che a vario titolo lasceranno l’azienda (pensionamenti, trasferimenti ecc.) non verranno sostituiti completamente“. A farne le spese il Pronto Soccorso, già alle corde per la carenza di medici, e l’ospedale tutto.

“La popolazione della provincia di Lucca - prosegue Porta - rischia di non avere risposte adeguate alla richiesta sempre più crescente e pressante di salute. Un aspetto, questo, che potrebbe avere ripercussioni anche in termini di violenza nei confronti del personale sanitario, come lo testimoniano alcuni episodi di aggressione a carico di infermieri del pronto soccorso della nostra provincia“. Cala il personale, lievitano attese e possibili disservizi, aumentano le aggressioni. Un’equazione drammatica. “L’evento infausto delle aggressioni sia verbali che fisiche a carico del personale sanitario infermieristico sta assumendo una valenza sempre più

preponderante e preoccupante – evidenzia Nursind – . Il fenomeno è trasversale, riguarda l’intero panorama sanitario, con un focus rilevante di aggressioni fisiche nei settori della Salute Mentale, dei Pronto Soccorso, come lo testimonia l’ultima aggressione di pochi giorni fa all’interno del reparto del servizio Psichiatrico dell’Ospedale San Luca in cui un paziente ha aggredito fisicamente 3 operatori sanitari di cui uno riportando gravi lesioni“.

“Episodio similare – fa sapere il sindacato –, purtroppo, si era verificato circa 2 mesi prima all’interno dello stesso reparto. In questi anni le risorse economiche e umane sono diminuite, come sono diminuiti i posti letto a fronte di un incremento esponenziale del numero dei pazienti in carico. Deve essere chiaro che, all’incremento numerico e di tipologia dei bisogni di salute

della nostra popolazione deve corrispondere un incremento degli operatori sanitari e dei servizi di cura e assistenza sia a livello ospedaliero che territoriale”.

“E’ un atto inaccettabile - conclude Porta – che molti operatori sanitari siano spaventati e si debbano recare al lavoro con terrore, in forte disagio, che altri siano dovuti ricorrere alle cure di uno specialista ed infine che il medico aziendale abbia dovuto sospendere l’idoneità al lavoro nel settore nel quale l’episodio violento si è consumato. Prevenire ogni genere di violenza e garantire i massimi livelli di

sicurezza per chi si prende cura della salute fisica e mentale dei cittadini dovrebbe essere una priorità da perseguire per ogni azienda ed istituzione“.

L.S.