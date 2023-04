C’è il fontanello, ma non basta Riapertura bar, due strade possibili

Un luogo piacevole e frequentato dagli studenti per la biblioteca, ma anche da genitori con bambini piccoli, per i giochi nel parco. Tutto ciò senza un punto di ristoro. E’ stato installato un fontanello, che potrà essere utile in estate per un sorso d’acqua.

Ma non basta. Due le scelte possibili per riaprire il bar al centro culturale "Artemisia" di Tassignano, chiuso da circa tre anni, in seguito alle difficoltà economiche sopraggiunte con la pandemia. Diverse le proteste nel frattempo, per l’assenza di un esercizio commerciale che consenta un ristoro alle numerose persone che quotidianamente frequentano la biblioteca. E’ lapalissiano che il sito, pur molto attrattivo per il verde del giardino dell’ex Mattaccio, non è in una zona di passaggio e nemmeno sul lungomare di una località balneare. Difficilmente potrà accogliere un target di frequentatori tale da poter gestire un business di elevato guadagno.

Il Comune di Capannori ha quindi guardato in faccia la dura realtà. L’ultimo proprietario ha gettato la spugna quando si è accorto che l’attività non produceva a sufficienza. Anche perché, senza più il cinema estivo, sotto le stelle, i possibili e potenziali clienti erano rimasti gli studenti. A questo punto il Municipio di piazza Moro sta valutando due opzioni.

La prima è quella relativa ad un’incentivazione per la gestione. Ad esempio un canone di locazione basso o, addirittura, azzerato, con costi limitati ed agevolazioni.

La seconda, quella che è preferita dal sindaco Menesini e dalla giunta, è un progetto di natura sociale. In che senso? Cucito su misura per un Ente o un’associazione che volesse occuparsene attraverso la presenza di ragazzi con disabilità, ovviamente il tutto compatibile con il lavoro in un locale. Come a Lucca, con un paio di esperienze di successo. I profili verrebbero selezionati dalla cooperativa o dall’associazione e si garantirebbe in un sol colpo formazione professionale per i giovani e, soprattutto, opportunità occupazionale di rilievo. Senza contare che si andrebbe a riaprire un servizio sul territorio, per gli utenti della biblioteca e durante i numerosi eventi culturali (ce ne sono alcuni anche nei prossimi giorni per il 25 aprile, presentazioni di libri, piccole esibizioni musicali), nelle varie sale presenti. Intanto è partito il bando per l’assegnazione.

Il tempo è trascorso da quando si sono allentati gli obblighi Covid. Prima era inutile ipotizzare il futuro, visti gli scenari, con le botteghe e i negozi che chiudevano. Adesso si sta lavorando in prospettiva. La seconda strada sembra davvero la più percorribile. A breve una decisione.

Massimo Stefanini