C’è chi è a favore dei tagli “Bene, era indecoroso“

L’associazione Per Lucca e i suoi Paesi l’aveva dichiarato sin dal primo giorno: i corridoi ecologici, con l’erba alta lungo i fossati degli spalti, non sono adatti per un parco-monumento come il verde che circonda le Mura. E quindi la decisione in merito della nuova amministrazione comunale è benvenuta. “Siamo felici che la logica abbia prevalso e che, finalmente, anche dopo nostre insistenti richieste, si siano ripresi gli sfalci regolari dei fossi sotto le Mura – così Per Lucca e i suoi paesi –. Ribadiamo che, dopo tre anni di scarsa cura, le piante palustri e le alte erbe stavano sempre più rafforzando i loro apparati radicali e questo stava rendendo difficile la gestione dei fossi ed il deflusso regolare dell’acqua. A parte questo continuiamo a ripetere che gli spalti delle Mura non sono un parco naturale e non sono neanche un ambiente agrario o incolto; gli spalti delle Mura sono un giardino storico parte integrante del monumento“. “Pensiamo dunque – continua Per Lucca e i suoi Paesi – cheuna gestione dei fossi, che si voleva presentare come naturalistica, contrastasse con la tutela del monumento e con il decoro. Era veramente illogico vedere fossi di campagna, posti nei più vari luoghi del comune di Lucca, da Farneta al Morianese, da Sorbano a Sant’Angelo, già ben falciati in primavera, mentre i fossi degli spalti erano invasi da alte erbe e piante palustri“.

“A questo punto, se proprio si vuole attuare una gestione naturalistica o presunta tale, lo si faccia in campagna e non sotto un

monumento come le Mura – evidenzia l’associazione –. Facciamo poi notare che la gestione degli sfalci sui prati, sul parapetto e sulla scarpata interna, se questo coincide con un minimo di decoro, può ovviamente esser fatta in modo da aumentare e mantenere i livelli di biodiversità vegetale; questo tipo di pratiche non l’abbiamo mai contestato“. “Abbiamo contestato e siamo convinti di aver fatto benissimo a farlo, la pratica di lasciar crescere una vegetazione di tipo palustre sui bordi dei fossi. Tale pratica – conclude –era assurda e non aveva alcuna giustificazione logica o di tutela ambientale. Al contempo la vegetazione ripariale e palustre che cresceva selvaggia nei fossi e sulle loro sponde offriva a lucchesi, viaggiatori e turisti un’immagine di notevole sciatteria e poca cura di uno spazio monumentale“.