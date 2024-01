Cavo elettrico cade in strada. Paura e black-out

Un cavo elettrico, a causa della pioggia e del vento, è crollato in mezzo alla strada in uno sfavillio di scintille. Per fortuna non stava passando nessuno in quel momento. E’ accaduto martedì sera in via Gavinana. Ciò ha provocato un black out di diverso tempo sia per i privati che l’illuminazione pubblico. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i tecnici Enel per cercare di risolvere la questione in tempi brevi. Transennato il marciapiede e senso unico alternato sulla strada, gestito dagli agenti della polizia municipale, anche perché si era creata l’esigenza di garantire la sicurezza per passanti e automobilisti. Poi tutto si è risolto e l’illuminazione è tornata negli edifici pubblici e privati.

M.S.