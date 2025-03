Cavaliere della Repubblica. Grande festa per Lucchesi

Una giornata gioiosa a Cerretoli ’Da Lorietta’, dove si sono ritrovati diversi dirigenti scolastici e ex provveditori della nostra provincia per far festa al neo cavaliere della Repubblica Luigi Lucchesi di Castiglione, nonché per tanti anni insegnante di matematica e poi preside e dirigente. Erano presenti nell’occasione all’incontro promosso dal professor Pietro Paolo Angelini, gli ex provveditori Claudio Bacaloni e Donatella Buonriposi, insieme ai presidi Pilade Ciardetti, Ave Marchi, Pietro Paolo Angelini, Maria Aurora Trasatti e il funzionario del provveditorato di Lucca Luigi Fetonte. Continuo è stato l’impegno di Luigi Lucchesi per la scuola e per la valorizzazione del suo paese natio, Castiglione. Lo ricordiamo fondatore della pro loco di Castiglione nel 1994 e poi storico presidente per 23 anni. Successivamente gli è stata conferita la carica di presidente onorario. Lucchesi è un personaggio significativo nell’ambito della scuola e della cultura in Garfagnana.

Dopo avere insegnato per tanti anni soprattutto, aveva vinto il concorso a preside e in tale veste è arrivato alla pensione. Il suo impegno per la cultura e nel settore dell’istruzione non è mai venuto meno e tuttora continua. Lucchesi è anche l’autore della pubblicazione sui vent’ anni della pro loco.

Dino Magistrelli