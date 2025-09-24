Var, una svolta è di rigore
Giuseppe Tassi
Var, una svolta è di rigore
Lucca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Feriti officinaFunerale BazzaniPizzerie Gambero RossoMorta in casaCaro colazione
Acquista il giornale
CronacaCav di Pieve Fosciana. Mezzo secolo di impegno a favore del territorio
24 set 2025
DINO MAGISTRELLI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Lucca
  3. Cronaca
  4. Cav di Pieve Fosciana. Mezzo secolo di impegno a favore del territorio

Cav di Pieve Fosciana. Mezzo secolo di impegno a favore del territorio

Sabato sarà anche presentato il libro postumo di Francesco Angelini

Sabato sarà anche presentato il libro postumo di Francesco Angelini

Sabato sarà anche presentato il libro postumo di Francesco Angelini

Sabato mattina, con inizio alle 10, al Centro del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano (Sast) – Corpo antincendio volontario (Cav) di Orto Murato di Castelnuovo, sul Piano Pieve, sarà una giornata significativa per la Protezione Civile della Garfagnana e non solo, in occasione della celebrazione del 50° anniversario dalla fondazione del Cav di Pieve Fosciana, oggi presieduto dal geologo Amerino Pieroni, e della presentazione postuma del libro "50 anni sulla strada della solidarietà", scritto da Francesco Angelini (foto), sindaco di Pieve Fosciana, poco prima che la malattia ne indebolisse il fisico. Partecipano i presidenti della Regione Toscana Eugenio Giani, della Provincia Marcello Pierucci, della Fondazione Crl Massimo Marsili, dell’Unione Comuni Garfagnana Raffaella Mariani, del cavalier Amerino Pieroni, i sindaci di Castelnuovo e Pieve Andrea Tagliasacchi e Luciano Angelini, per il Sast stazione di Lucca Marco Bertoncini, per il dipartimento di Protezione Civile Fabrizio Curcio ed Elvezio Galanti e i rappresentanti di tutte le associazioni di volontariato del territorio. Sono stati invitati Fabio Ciciliano capo dipartimento nazionale della Protezione Civile, Niccolò Mancini e Dimitri Bettini, rispettivamente presidenti Anpas nazionale e della Toscana. Saranno consegnati gli attestati di partecipazione ai corsi di formazione per volontari delle associazioni di Protezione Civile.

"Sarà un’occasione speciale – commenta il vicesindaco Luciano Angelini – per ricordare Francesco, che ha dedicato passione e impegno alla nostra comunità, in una sede, quella del Sast-Cav, a lui cara e significativa. Il suo contributo umano e istituzionale ha segnato profondamente la storia del Cav e di tutto il territorio. Una giornata, dunque, all’insegna della memoria, gratitudine e condivisione". La pubblicazione, inserita nella sezione "Radici" della collana editoriale Banca dell’Identità e della Memoria dell’Unione Comuni Garfagnana, è stata curata interamente da Francesco Angelini, volontario attivo del Cav, prematuramente scomparso nei mesi scorsi.

Dino Magistrelli

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata