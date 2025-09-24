Cav di Pieve Fosciana. Mezzo secolo di impegno a favore del territorio

Sabato mattina, con inizio alle 10, al Centro del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano (Sast) – Corpo antincendio volontario (Cav) di Orto Murato di Castelnuovo, sul Piano Pieve, sarà una giornata significativa per la Protezione Civile della Garfagnana e non solo, in occasione della celebrazione del 50° anniversario dalla fondazione del Cav di Pieve Fosciana, oggi presieduto dal geologo Amerino Pieroni, e della presentazione postuma del libro "50 anni sulla strada della solidarietà", scritto da Francesco Angelini (foto), sindaco di Pieve Fosciana, poco prima che la malattia ne indebolisse il fisico. Partecipano i presidenti della Regione Toscana Eugenio Giani, della Provincia Marcello Pierucci, della Fondazione Crl Massimo Marsili, dell’Unione Comuni Garfagnana Raffaella Mariani, del cavalier Amerino Pieroni, i sindaci di Castelnuovo e Pieve Andrea Tagliasacchi e Luciano Angelini, per il Sast stazione di Lucca Marco Bertoncini, per il dipartimento di Protezione Civile Fabrizio Curcio ed Elvezio Galanti e i rappresentanti di tutte le associazioni di volontariato del territorio. Sono stati invitati Fabio Ciciliano capo dipartimento nazionale della Protezione Civile, Niccolò Mancini e Dimitri Bettini, rispettivamente presidenti Anpas nazionale e della Toscana. Saranno consegnati gli attestati di partecipazione ai corsi di formazione per volontari delle associazioni di Protezione Civile.

"Sarà un’occasione speciale – commenta il vicesindaco Luciano Angelini – per ricordare Francesco, che ha dedicato passione e impegno alla nostra comunità, in una sede, quella del Sast-Cav, a lui cara e significativa. Il suo contributo umano e istituzionale ha segnato profondamente la storia del Cav e di tutto il territorio. Una giornata, dunque, all’insegna della memoria, gratitudine e condivisione". La pubblicazione, inserita nella sezione "Radici" della collana editoriale Banca dell’Identità e della Memoria dell’Unione Comuni Garfagnana, è stata curata interamente da Francesco Angelini, volontario attivo del Cav, prematuramente scomparso nei mesi scorsi.

Dino Magistrelli