Catarsini a palazzo Orsetti. La città accoglie il Maestro

Palazzo Orsetti, storica sede del Comune di Lucca, da ieri è anche una piccola pinacoteca. Grazie alla collaborazione tra il Comune e la Fondazione Alfredo Catarsini 1899, saranno esposte per un anno (dal lunedì al venerdì ore 9-18) cinque opere del Maestro viareggino Alfredo Catarsini il cui legame con Lucca è passato anche dalla frequentazione dell’Istituto Passaglia.

Si tratta di cinque dipinti – ovvero Cabina rossa-Riflessismo, Composizione-Simbolismo meccanico, Marina con capanni, Cave di Marmo e Nudo nero - tutte opere significative della produzione artistica di Catarsini, realizzate a cavallo tra gli anni ‘60 e ‘70 del Novecento – che fino a qualche settimana fa erano visibili su una delle pareti della Sala Treccani di Villa Bertelli a Forte dei Marmi.

La necessità di dare spazio nella villa fortemarmina a un’altra opera di Catarsini – il grande quadro raffigurante Il grano della bonifica lucchese, realizzato nel 1940 per la seconda edizione del "Premio Cremona" – ha reso disponibili le cinque opere che hanno trovato subito collocazione nelle sale del Municipio grazie alla scelta dell’assessore alla cultura, Mia Pisano: "L’amministrazione comunale è lieta di accogliere questi cinque dipinti del Maestro Alfredo Catarsini nella sala di rappresentanza del Palazzo Orsetti – ha spiegato – sede attuale degli uffici del sindaco e della giunta e delle sale di rappresentanza".

Grazie a questa "presenza artistica" di Catarsini a Lucca, Palazzo Orsetti diverrà anche la tappa del "Cammino I luoghi di Catarsini" contribuendo a divulgare la bellezza architettonica e storico-artistica dell’edificio lucchese. L’allestimento della mostra, oltre che da Elena Martinelli, è stato curato da Claudia Menichini (Presidente del Comitato scientifico della Fondazione Catarsini) e dallo storico dell’arte Rodolfo Bona.

Da sottolineare che la presentazione dell’esposizione dei cinque dipinti a Palazzo Orsetti coincide con il 125° compleanno di Alfredo Catarsini, nato a Viareggio il 17 gennaio del 1899. "Siamo felici che Lucca abbia accolto con entusiasmo fin dal suo nascere il progetto del ‘Cammino I luoghi di Catarsini’ – ha aggiunto Martinelli – fino a dicembre 2023, prima che il Palazzo Ducale venisse chiuso per restauri, ospiti del presidente della Provincia Menesini, che ringrazio, con l’opera storica oggi trasferita nella tappa fortemarmina del Cammino; oggi ringrazio l’amministrazione comunale nella persona dell’assessore alla cultura Pisano, per aver individuato la sede idonea per il trasferimento di cinque opere molto significative: sono rappresentati i periodi del Riflessismo, del Simbolismo meccanico e delle Figure fantastiche e due paesaggi caratterizzanti la Lucchesia".

Fabrizio Vincenti