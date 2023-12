Castiglione in lutto. Addio a Nicodemo Rossi

La notizia della scomparsa del compaesano Nicodemo Rossi ha gettato nello sgomento la comunità di Castiglione di Garfagnana. L’uomo, 71 anni, conosciutissimo e apprezzato sia nell’ambito amministrativo sia in quello dell’associazionismo locale, si è spento a causa di una malattia e lascia nel dolore più profondo la moglie, il fratello e le sorelle, oltre ai nipoti, ai familiari e ai tanti amici. Particolarmente inserito nel tessuto sociale di Castiglione, dove negli anni aveva ricoperto diversi incarichi amministrativi. A compiangerlo anche gli attuali amministratori di Castiglione di Garfagnana, guidati dal sindaco Daniele Gaspari. "Ci ha lasciato Rossi Nicodemo, per tutti Nico - commentano in una nota pubblica -. Vogliamo ricordare il suo costante impegno nella nostra comunità, come amministratore prima e all’interno delle associazioni poi. Il sindaco e l’amministrazione comunale porgono le più sentite condoglianze alla famiglia di Nico, circondando tutti loro in un abbraccio di grande vicinanza. Ciao Nico". Le esequie si terranno questa mattina alle 10,30 nella chiesa parrocchiale di San Michele in Castiglione di Garfagnana.