Castiglione all’assemblea nazionale del borghi più belli d’italia

Tra gli oltre 250 amministratori che governano i Comuni partecipanti all’Associazione dei Borghi più belli d’Italia, presenti nello scorso fine settimana a Sambuca di Sicilia dove si è svolta la XXIII assemblea nazionale dell’Associazione, non sono mancati, e a buon titolo, i rappresentanti istituzionali del Comune di Castiglione di Garfagnana. La bellezza del borgo incastellato, che fa parte del circuito di promozione turistica da anni, ha fatto da catalizzatore per i confronti attivati durante la due giorni di assemblea e, come testimoniato dai consiglieri Pamela Rossi, Agnese Ugolini e Roberto Tamagnini, ha rafforzato i buoni propositi sui percorsi intrapresi e riscontrati negli interventi che si sono succeduti a Sambuca.

Un bilancio complessivamente positivo, ma con alcune note negative, come la perdita di molti servizi essenziali e gli scarsi fondi che vengono concessi ai Comuni più piccoli, per le quali è stato predisposto un appello al Governo. "Un appuntamento importate questo nella bella Sicilia, che conferma quello da noi sostenuto da anni e cioè come il turismo sia la carta vincente dei nostri borghi - commenta Roberto Tamagnini, consigliere delegato all’Associazione dei borghi più belli d’Italia e alla Cultura di Castiglione - . Per questo l’impegno della nostra amministrazione verso la conservazione e la divulgazione del patrimonio storico artistico di Castiglione è prioritario e continueremo con convinzione a percorrere questa strada. L’assemblea rappresenta un passaggio importante per la crescita dei nostri borghi e il confronto con altri nostri omologhi e con gli addetti ai lavori del mondo del turismo è senz’altro propedeutico per la crescita e il miglioramento della nostra azione di promozione del territorio".

Fiorella Corti