Castelnuovo, Vittoria delle Truppe del Papato al Palio dell'Ariosto 2023

Il Palio dell’Ariosto 2023 , disputato a Castelnuovo, sotto la Rocca Ariostesca, grazie alla collaborazione con l’amministrazione comunale con la Compagnia dell’Ariosto, anche quest’anno è stato vinto dalle truppe del Papato sulla compagine armata garfagnina, ripercorrendo la vicenda dell’assedio alla Rocca, narrata dallo storico seicentesco Valentino Carli. La vittoria, in questa rievocazione, però, è andata, a oltre 500 anni di distanza, al Papato che si è preso così la rivincita sull’evento effettivamente accaduto mezzo millennio fa e conquistando lo scudo in legno con il leone di Castelnuovo e l’aquila estense, realizzato dagli artigiani locali, i fratelli Yuri e Derek Brega, su disegno dell’artista Tullio Bonuccelli. La manifestazione si era aperta nel tardo pomeriggio con il corteo guidato dall’Ariosto che aveva raggiunto l’ex pista di pattinaggio per la rappresentazione degli scacchi viventi, con le mosse studiate da Garfagnana Scacchi, sezione di Garfaludica. Un evento che ha inaugurato la stagione estiva a Castelnuovo ed è andata, oltre le più rosee previsioni, per la forte partecipazione. Tra gli spettacoli di contorno del Palio, ricordiamo la Notte Bianca Furiosa, organizzata dall’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio, lo spettacolo di fuoco di Fire Aida, le Pillole Ariostesche a cura dell’associazione Il Circo e La Luna.

Quattro rappresentazioni teatrali che si sono svolte per tutta la serata in varie zone del centro storico. Michela Innocenti, le sue dame e i suoi cavalieri hanno raccontato della perfida Gabrina, di Angelica e Bradamante, della maga Alcina e della maga Melissa e di Orontea, la regina dell’isola senza uomini. Positivo anche il bilancio per la prima apertura serale dei negozi con tante persone e turisti giunti da tutta la Valle.

