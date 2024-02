Castelnuovo, bilancio positivo

A metà stagione è più che positivo il bilancio della squadra femminile del Castelnuovo, militante in Promozione, allenata da Flavio Bechelli, con direttore sportivo dell’intero settore femminile Flavio Stefani, dirigente accompagnatore e allenatore delle "portiere" gialloblù Tommaso Baccetti, Tommaso Franchi, Roberto Muzzarelli ed altri. Al termine del girone di andata il Castelnuovo "rosa" è terzo ex aequo con 19 punti. Al termine del campionato promuoveranno in Eccellenza le prime due classificate e dunque il Castelnuovo di mister Flavio Bechelli un pensierino oggettivamente ce lo può fare . Ora il campionato è fermo per le partite di Coppa Toscana dove il Castelnuovo è inserito in un girone a cinque, con partite di andata e ritorno, con Bellaria Pontedera, Trebesto, San Vitale Candia e San Frediano.

"Finora in Coppa Toscana – spiega l’allenatore Flavio Bechelli - abbiamo vinto tre gare, pareggiata una e una sconfitta a Massa". Domenica scorsa le ragazze erano di scena al "Nardini" nella gara di ritorno contro il Bellaria Pontedera e hanno vinto per 4-1 con gol di Isabella Ciari, capitan Sara Villani, il centravanti Giulia Paoli e Jasmine Franchi.

In campionato le marcatrici sono Giulia Paoli con 10 reti, Margherita Moni con 4, Alessandra Bonini con 2 e altre con una.

