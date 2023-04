Castelnuovo, aperte le iscrizioni per il nido “La nuvoletta“

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande d’iscrizione dei bambini e delle bambine al Nido d’Infanzia "LaNuvoletta" di Castelnuovo per l’anno educativo 2023-2024. Le domande entro il 30 aprile all’e-mail: [email protected] o consegnate a mano previo appuntamento telefonico al 0583-6448315 o 0583-6448323. La modulistica è reperibile sul sito del Comune all’indirizzo www.castelnuovodigarfagnana.info. Tramite il Bonus Asilo Nido le famiglie potranno presentare all’Inps la domanda di contributo per il pagamento di rette per la frequenza dell’Asilo Nido. Inoltre, a seguito del bando Nidi Gratis promosso dalla Regione Toscana, per l’anno educativo 2023-2024, le famiglie potranno beneficiare di un ulteriore sconto regionale per la quota che eccede il contributo rimborsabile da Inps. L’Asilo Nido pubblico La Nuvoletta ha sede in via Vecchiacchi, 12, sul Piano Pieve, in Comune di Castelnuovo, con il quale sono consorziati Careggine, Fosciandora, Pieve Fosciana, Castiglione e Villa Collemandina.