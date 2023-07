Castelnuovo, 14 nuove abitazioni Un sollievo per l’edilizia popolare

Entro la fine dell’estate, a Castelnuovo, 14 famiglie, già inserite in graduatoria nel bando che il Comune pubblica ogni quattro anni, potranno prendere possesso di altrettanti appartamenti, in base alla tipologia degli stessi e al numero di occupanti, realizzate con le ultime tecnologie in ambito edilizio, facenti parte del complesso "Fabbrica Abitare Castelnuovo" nell’area dell’ex Valserchio, nel centro storico del capoluogo.

Ciò è stato possibile grazie ai fondi della Regione Toscana e delle successive manifestazioni di interesse, aperte a tutti, alle quali aveva risposto la ditta Progetto Castelnuovo Srl.

Venerdì è avvenuta la firma del contratto tra Progetto Castelnuovo Srl di cui è titolare Pietro Paolo Tognetti, il Comune di Castelnuovo e l’Erp (Edilizia residenziale pubblica). L’importo complessivo dell’operazione è di circa 2 milioni e 370mila euro, di cui 970mila per l’acquisto di sei abitazioni nel blocco B di Fabbrica e 1 milione e 400 mila euro per ulteriori otto nel blocco C. le 14 abitazioni sono dotate di pompa di calore, riscaldamento a pavimento e con pannelli fotovoltaici sopra il tetto. Ogni famiglia avrà inoltre diritto a due posti auto, nel parcheggio sotterraneo, e una cantina. Gli appartamenti, infine, sono accessibili a tutti, in quanto privi di barriere architettoniche e forniti di un ascensore.

"Con la firma di oggi – spiega l’assessore al sociale Patricia Tolaini – diamo in gestione ad Erp le 14 case acquistate. Le famiglie verranno quindi ad insediarsi in un contesto residenziale all’insegna della comodità e della praticità. Gli alloggi sono già pronti ed abitabili, resta solo da definire gli allacci. Entro la fine dell’estate, dunque, i nuclei potranno entrare in casa".

"Ciò – aggiunge il sindaco Andrea Tagliasacchi – ci permette di dare una abitazione a quasi tutte le famiglie presenti in graduatoria, così da risolvere in larga parte il problema abitativo senza ricorrere all’utilizzo di nuovo suolo urbano, inserendoci in un contesto residenziale ben definito e strutturato, in armonia con il centro".

Dino Magistrelli