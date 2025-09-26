Castelfranco, altro sgarbo ”Non puliremo i rifiuti sulla circonvallazione“

E’ ormai una guerra fra i comuni di Castelfranco di Sotto (Pisa) e Altopascio. Dopo la vicenda dell’antenna per la telefonia mobile, ancora una questione di confine tra i due enti. Stavolta si discute sui rifiuti presenti sulla cosiddetta circonvallazione di Altopascio, il secondo lotto. Su quel tratto di strada (che passa a sud dell’abitato della cittadina del Tau, al confine con Castelfranco) il Municipio pisano non pagherà la pulizia. Approfittando di questa zona franca, per così dire, di incertezza sulle competenze, gli incivili hanno riempito quell’area di immondizia di vario genere.

"Non possiamo usare i soldi dei castelfranchesi per pulire una strada che non è di nostra competenza, perché andremmo a commettere un danno erariale – si legge in una nota del Comune di Castelfranco - quell’arteria nasce come tracciato a servizio del centro altopascese ed è di competenza della Provincia di Lucca. Una questione, quella della pulizia, rimasta aperta da tempo, ma dai documenti e dalle leggi emerge chiaramente c- dichiarano da Castelfranco - che la strada è di competenza dell’ente lucchese, anche per la pulizia".

Il Comune pisano allora ha scritto una lettera alla Provincia di Lucca, nella quale si legge chiaramente e si mette in evidenza che Castelfranco non intende pagare la pulizia della strada e la rimozione dei rifiuti abbandonati lungo il tracciato ed esorta Palazzo Ducale a far pulire la strada a spese proprie. Non solo, ma il comune di Castelfranco ha chiesto all’ente provinciale lucchese di organizzare dei servizi di vigilanza per disincentivare il fenomeno dell’abbandono di rifiuti. Della lettera sono stati messi a conoscenza anche tutti gli altri enti coinvolti nella gestione dei rifiuti lungo la strada: Ato rifiuti, Reti Ambiente, Geofor e il comune di Altopascio. "Quella della Circonvallazione di Altopascio è una questione che di fatto, è già definita dalla legge" spiega l’amministrazione comunale di Castelfranco di Sotto. "Non c’è una logica politica, ma solo una valutazione di natura amministrativa. I documenti parlano chiaro. Chiediamo quanto previsto dalle leggi e dagli ordinamenti".

Massimo Stefanini