Castanicoltura, il corso si rivolge anche ai giovani

L’Associazione Nazionale Città del Castagno, presieduta da Ivo Poli, con sede a Castelnuovo, informa che è stata pubblicata una nuova proposta di legge per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva, con particolare attenzione ai giovani.

In relazione proprio alle giovani generazioni che si avvicinano o comunque interessate a questo settore lavorativo l’Associazione Castanicoltori Garfagnana con il presidente Stefano Bresciani, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Città del Castagno e l’Unione Comuni Garfagnana ha promosso un nuovo corso sulla potatura e l’innesto, sia per lavoratori del settore, sia anche per l’inserimento di nuovi giovani interessati, che si terrà sabato 18 al "Vivaio La Piana" e Centro di valorizzazione della biodiversità vegetale della Garfagnana a Camporgiano. Per iscriversi al corso, che ha un costo di 10 euro, è necessario contattare il numero 333.3119780.

Il presidente dell’Unione Comuni Garfagnana, Andrea Tagliasacchi, ha espresso la soddisfazione dell’Ente per questo nuovo percorso formativo che vede l’Unione protagonista nelle politiche di sostegno all’agricoltura e all’ambiente. Alla giornata con inizio alle ore 9, saranno presenti come esperti e relatori Fausto Palmerini libero professionista ed esperto nazionale, Alberto Maltoni dell’Università di Firenze e Ivo Poli. Successivamente si passerà ad una prova pratica su castagni. Dalle 14.30, una lezione in aula sugli innesti, per proseguire sul campo del vivaio con la prova pratica.

Dino Magistrelli