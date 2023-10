Castagnata degli Alpini. Grande successo in ricordo di Fabio Nutini

La castagna si conferma non soltanto la regina dei boschi, bensì anche l’ingrediente perfetto per la riuscita delle feste autunnali che animeranno nei prossimi fine settimana, molti borghi della Valle del Serchio. Impavidi, come suggerisce la loro stessa natura, i componenti del gruppo "Alpini Comune di Coreglia", nonostante il meteo, non hanno annullato la manifestazione in tema prevista, ma anzi si sono presentati all’appuntamento con quintali di castagne pronte per essere trasformate in gustose mondine e 19 kg di farina "dolce" di castagne Garfagnana Dop, per la preparazione di necci, frittelle e affini, nella loro sede di Piano di Coreglia e sono riusciti a rendere indimenticabile la "Grande Mondinata Alpina Bruno Bertoncini".

Alpini arrivati da ogni dove, in gruppi e con le famiglie, insieme a tanti appassionati dei frutti autunnali e delle loro preparazioni per una conclusione anticipata della festa dovuta all’esaurimento delle materie prime, compresi i circa 60 litri di vino. Nella giornata non è mancata l’emozione, né l’ufficialità, con il ricordo e la targa commemorativa in onore dell’alpino Fabio Nutini, tra i fondatori del Gruppo scomparso nel 2020, che, con Bruno Beroncini, al quale è dedicata la Castagnata, sono stati ricordati e onorati, dagli amici, dalle parole del primo cittadino del comune di Coreglia, Marco Remaschi, oltre che da mons. Giuseppe Andreozzi, parroco della comunità. Il tutto alla presenza dei familiari dei due alpini che hanno sempre dimostrato partecipazione, rimanendo legati ai valori e ai principi espressi dal gruppo "Alpini Comune di Coreglia". Ringraziamenti per tutti i volontari, per le autorità militari presenti, per la Misericordia di Piano di Coreglia, agli Alpini trentini di Monte Casale, a quelli pistoiesi di Cutigliano e della vicina Barga, tutti attivi e di supporto nella giornata di festa.

Fiorella Corti