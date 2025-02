Cassa di espansione Rio Casale: "È una priorità del Consorzio"

Fra le priorità la cassa di espansione sul rio Casale. È ciò che è emerso durante l’incontro fra il presidente del Consorzio di Bonifica Toscana Nord, Dino Sodini, e il sindaco di Capannori, Giordano Del Chiaro. Un proficuo confronto per mettere sul tavolo obiettivi e strategie oltre a condividere visioni per il futuro del territorio, attraverso sinergie operative e istituzionali in un fronte comune. "Il nostro territorio richiede dal punto di vista dell’attività del Consorzio un’attenzione particolare – dice il sindaco Del Chiaro – sono soddisfatto di aver incontrato nel nuovo presidente Sodini piena disponibilità. Ritengo una priorità per risolvere ancora alcune questioni di criticità esistenti la realizzazione, quanto prima, della cassa di espansione sul rio Casale. La sicurezza del territorio è fondamentale. Ringrazio il presidente per l’incontro e per gli impegni assunti". Sulla stessa lunghezza d’onda Sodini: "L’impegno del Consorzio sarà sempre quello di collaborare con gli Enti locali".

M.S.