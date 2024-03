Caso Tronca, nuovi dettagli ”Il parere è stato reso dopo la rinuncia all’incarico“

Nuove rivelazioni sul caso-Tronca, nonché sul futuro del servizio idrico e della società Geal. Su entrambe le questioni intervengono di nuovo i consiglieri Pd, Francesco Raspini e Vincenzo Alfarano che a novembre hanno sollevato un esposto alla Corte dei Conti in merito all’incarico ricevuto da Tronca insieme alla collega Chiara Martini, membro della commissione speciale del servizio idrico.

“Il parere in merito alla prorogabilità o meno della concessione di Geal chiesto da Marco Porciani al prof Tronca, è stato reso il 7 marzo ed è stato acquisito da Lucca Holding in data 11 marzo – dicono Raspini e Alfarano – cioè due mesi dopo le dimissioni del consulente che erano state tenute ben nascoste. Così come il contenuto del parere che, pur avendo un contenuto di rilevante interesse pubblico, è stato portato alla luce solo da un servizio televisivo”.

Di conseguemza a ciò Raspini e Alfarano si chiedono: “In primo luogo a quale titolo è stato reso questo parere posto che Tronca aveva rinunciato all’incarico asserendo di aver ricevuto incarichi ministeriali che gli impedivano di seguire adeguatamente le problematiche del Comune di Lucca? E ancora: come è stato pagato questo parere dato che, apparentemente, il prof Tronca ha rinunciato ad ogni emolumento? E poi: perché un professionista dovrebbe lavorare gratis? Si tratta dunque di un parere ‘pro amicitia‘ anziché ‘pro veritate‘?“.

“Dobbiamo prendere atto – proseguono i due – che, per l’ennesima volta in questa vicenda, l’amministrazione comunale ha occultato gli atti anziché agire in modo trasparente. Perché Porciani non ha trasmesso subito alla Commissione speciale il parere reso da Tronca e già in suo possesso da vari giorni? Perché si è dovuto attendere che sulla questione intervenissero i consiglieri di opposizione? La cosa è assai sospetta perché proprio lo scorso sabato il Sindaco Pardini ha partecipato ad un evento pubblico sul futuro del servizio idrico organizzato dal gruppo “Quelli che l’acqua unisce” nell’ambito del quale non ha fatto minimamente cenno né al parere di Tronca, né al suo contenuto, pur essendo stato interrogato esplicitamente sul punto. Siamo certi che la novità avrebbe interessato molti dei partecipanti, tra cui tanti dipendenti Geal che hanno sempre giustamente chiesto chiarezza sul loro futuro. Insomma, il parere c’era già ma Pardini lo ha tenuto nel cassetto: dobbiamo credere che abbia taciuto volutamente oppure è Porciani che non lo ha informato?“.

“Ma le sorprese non finiscono qui – aggiunge la consigliera Chiara Martini - dopo il deposito del parere di Tronca, protocollato l’11 marzo, lo staff del sindaco ha dato mandato di incaricare lo Studio Associato Caniparoli Geologia e Ambiente di Carrara, di verificare la possibilità di una “gestione autonoma servizio idrico Comune di Lucca”. Si badi bene: stiamo parlando dello stesso identico oggetto della consulenza effettuata dallo Studio Tronca”.