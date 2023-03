Caso Mancini, Raspini canta vittoria “Giunta superficiale e dilettantesca“

E’ abbastanza evidente – per come sono andate le cose – che l’opposizione in consiglio comunale si prendesse il merito della dimissioni di Gianmarco Mancini da presidente della Geal. Il perché lo spiega l’ex candidato sindaco, Francesco Raspini.

Considera le dimissioni di Gianmarco Mancini dalla Geal una vittoria dell’opposizione?

“Senz’altro è la dimostrazione che le nostre obiezioni erano fondate. Da dieci anni la legge Severino stabilisce che non si possono collezionare più incarichi gestionali nelle aziende pubbliche della medesima regione. Questa vicenda è rivelatrice di un stile di governo superficiale e dilettantesco, più improntato all’apparire che a seguire i dossier“.

Eppure, il sindaco Mario Pardini ha detto che ci saranno le occasioni per dimostrare che era tutto regolare.

“Mi permetto di avanzare qualche dubbio. A Piombino, Mancini era amministratore unico di una società pubblica al 100%. A Lucca, lo statuto di Geal, società di cui il comune ha la maggioranza, attribuisce al Presidente rilevanti poteri che si sommano a quelli dell’amministratore delegato. E’ vero che Geal ha uno status particolare nell’ambito del sistema holding, ma non certo ai fini dell’applicazione della legge Severino. Per noi il caso è del tutto analogo a quello sollevato, proprio dalla Lega, sulla presidenza di Ascit che ha spinto l’autorità anticorruzione a dichiarare la nullità dell’incarico“.

Queste dimissioni possono rappresentare un segno di ‘ingenuità’ da parte del centrodestra lucchese o sono il sintomo di altro?

“Non è solo un’ingenuità. Questa storia segnala due grossi problemi politici - per così dire‘genetici‘ - della giunta Pardini. Primo, una totale impreparazione sugli aspetti tecnici e amministrativi. Eppure il sindaco, pur non avendo esperienza di governo, ha deciso di costituire il suo staff circondandosi dei suoi amici, a partire dal capo di gabinetto, anziché rivolgersi a persone più qualificate ed esperte. Che in questo caso, forse, lo avrebbero assistito meglio di quanto ha fatto lui. Secondo, Pardini è ostaggio delle intoccabili alchimie politiche della sua maggioranza. Pur di vincere si è consegnato completamente a chi voleva solo rimettere le mani sul potere lasciato dieci anni fa. Risultato, le nomine sono fatte con una logica esclusivamente spartitoria. Se negli algoritmi della destra una carica ‘tocca‘ ad un partito, il sindaco è costretto a prendere il nome a scatola chiusa e senza discutere. E’ chiaro che ne risente la qualità dell’azione di governo e la cosa è già molto visibile in alcuni assessorati o in alcune società. Non reggerà a lungo la scusa del ‘dateci tempo‘”.

Per voi il caso non sembra finito, il 7 aprile ci sarà una nuova commissione.

“Resta ancora da capire, anche se Mancini si è dimesso, se l’incarico era conferibile o meno. La cosa non è priva di conseguenze perché l’eventuale violazione della legge Severino prevede la nullità dell’incarico con efficacia retroattiva e sanzioni a carico dell’organo nominante, cioè il sindaco. In qualità di presidente della commissione di controllo e garanzia, ho sollevato la questione al segretario generale, responsabile anti corruzione dell’ente, e sono ancora in attesa di una risposta. Sono certo che non ci saranno pressioni politiche e che sarà messo in condizione di valutare con serenità. In ogni caso, come l’opposizione di Capannori, siamo pronti ad interpellare Anac se le risposte non dovessero convincerci“.

Francesco Meucci