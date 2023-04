Caso Mancini, l’opposizione: "Vogliono coprire un evidente imbarazzo"

Come da copione è stata una seduta molto “sentita“ quella di ieri, della commissione controllo e garanzia, incentrata sul caso Geal e la presunta inconferibilità del presidente Mancini. Questione sollevata dal consigliere di opposizione Raspini (in foto) e che non si è fermata alle dimissioni dello stesso presidente. "La nomina era inconferibile. È la legge Severino a dirlo. Sindaco e maggioranza continuano a difendere l’indifendibile per coprire un evidente imbarazzo" commenta Raspini dopo la seduta. Alla quale era presente insieme al collega Olivati e una buona parte della maggioranza, compreso il sindaco con staff al seguito. Secondo i tecnici del Comune non ci sarebbe nessuna inconferibilità dal momento che Geal, controllata indirettamente tramite Lucca Holding, è per il 48% in mano al socio privato Acea, e quindi a controllo congiunto e non pubblico.

Situazione per cui non vedrebbe l’applicabilità della legge Severino. La tesi di Raspini, però, prende a sostegno l’articolo 2359 del codice civile, secondo cui “sono considerate società controllate quando un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria“ (Lucca Holding ha il 52% delle quote, e questo le darebbe la maggioranza). "Come mai se era tutto in regola, come dicono, il sindaco ha accettato le dimissioni di Mancini? Al di là delle difese di ufficio e di bandiera, la verità è evidente - scrivono i due consiglieri - Valuteremo come andare avanti eventualmente interpellando l’Anac o la Corte dei Conti". Per Raspini, nella nomina di Mancini, ci sarebbe stata superficialità. Così come - sempre secondo lui - nell’autorizzare l’incarico esterno alla dipendente Antonella Giannini, come CTU del collegio arbitrale in una controversia tra Unareti Spa e il Comune di Cinisello Balsamo (compenso di 50mila euro).

"Ho molte perplessità sulle ragioni a mio giudizio incomprensibili - sostiene Raspini - visto il particolare momento storico. Un incarico di questa rilevanza, evidentemente non si svolge né in poco tempo, né con poco impegno. E rischia di sottrarne dalle incombenze quotidiane del Comune - perdipiù - a un settore che già lamenta carenze di organico. Ho fatto una richiesta di accesso agli atti - conclude - per avere più chiari i contorni della questione e per conoscere i componenti del collegio arbitrale". Raspini, evidentemente, deve sentire odore di conflitto di interessi.

Tere.Sca.