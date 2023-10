Caso di via Ducale. Interviene Remaschi

Viabilità in Val Fegana, Marco Remaschi, presidente dell’Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio: "Condividiamo le preoccupazioni dei cittadini". Prende posizione il presidente Remaschi, dopo la manifestazione inscenata sulla via Ducale dal Comitato dei Cittadini, riportata dalla stampa nei giorni scorsi, che precisa: "È compito della Provincia di Lucca occuparsi della frana sulla provinciale che porta all’Orrido di Botri: comprendo e condivido la posizione dei cittadini, per questo mi auguro che l’amministrazione provinciale, a partire dal suo presidente Luca Menesini, decida di occuparsi finalmente di questa viabilità, andando a risistemare un problema esistente da molti anni".

"L’Unione dei Comuni non ha alcuna competenza su quella viabilità, che dalla Val Fegana porta verso l’Orrido di Botri – spiega Remaschi -. Quella è una strada provinciale e spetta dunque alla Provincia di Lucca realizzare il progetto, cercare finanziamenti e sistemare la frana, che da troppo tempo interessa quella viabilità. Capisco e condivido la rabbia dei residenti e di tutti coloro che amano la montagna e che vorrebbero poter percorrere quella strada in sicurezza: sollecitiamo anche noi la Provincia affinché predisponga il progetto, dato che di tempo ne è passato parecchio, al fine di accedere a finanziamenti specifici per la difesa del suolo".

"Mi farò portavoce anche io,- conclude - in qualità di consigliere provinciale, di questa necessità: il presidente Menesini deve impegnarsi sul tema e prendere provvedimenti quanto prima, perché una situazione del genere, che limita la mobilità e la sicurezza stradale, non può continuare a esistere ancora a lungo".

Marco Nicoli