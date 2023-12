Caserma carabinieri a Porcari. Un milione di euro dalla Regione

Arriva un milione di euro dal bilancio regionale per il primo lotto della caserma dei carabinieri di Porcari che sarà realizzata nel fabbricato che un tempo costituiva la sede delle scuole delle suore Dorotee, in via del Centenario. La notizia è confermata dai consiglieri regionali Pd Valentina Mercanti e Mario Puppa. Tradotto, significa che il cantiere partirà nel 2024 poiché il progetto esecutivo è già pronto, elaborato insieme all’Arma che ha fornito tutta una serie di prescrizioni su distanze e grandezza dei locali.

La Regione finanzia opere cantierabili, quindi significa che la fase progettuale è già ok. Una giornata per certi versi storica visto che questa struttura è attesa da mezzo secolo. Il nuovo presidio, che si occuperà anche del territorio di Montecarlo che si sgancerà da Altopascio, si inserirà tra quelli di Capannori capoluogo, Lammari, Pieve di Compito e, appunto, quello della cittadina del Tau.

Quella che sembrava una mission impossible si avvicina ad una concreta realtà. La storia di questa vicenda è presto fatta. Da decenni si era intercettata la necessità di un polo di militari per una maggiore sicurezza. Porcari ha novemila residenti, ma nel suo territorio, che produce un quinto dell’ipotetico Pil provinciale, vi sono multinazionali del settore cartario e quindi ogni giorno la popolazione che vi circola raddoppia, per effetto del pendolarismo lavorativo. Il fabbricato venne acquistato dal Comune il 31 dicembre 2018 per 300 mila euro.

La riqualificazione punterà su trasformazioni leggere e adattabili. Saranno ridisegnati i 1200 metri quadrati coperti dell’edificio e gli oltre mille di piazzale esterno. Dimensioni che porteranno la caserma di Porcari ad essere tra le più ampie della Piana, circa il doppio, per fare un esempio, di quella attuale di Altopascio che quindi si occuperà della zona di confine che riveste, tra quattro Province, con travaso frequente di microcriminalità da Valdinievole e comprensorio del cuoio.

A Porcari era arrivato anche il Ministro della Difesa dell’epoca, Lorenzo Guerini, il 7 settembre 2020. Furono date assicurazioni. Ma adesso, dopo oltre mezzo secolo, l’obiettivo non è mai stato così vicino. Soddisfatto il sindaco di Porcari, Leonardo Fornaciari che ha ricevuto la notizia la scorsa notte, al termine del consiglio regionale e che parlerà in conferenza stampa.

