Case di comunità Confronto pubblico in San Micheletto

Mentre è in atto in tutti gli ambiti dell’Asl Toscana nord ovest il percorso di partecipazione legato al recepimento delle riforme regionali, la Zona Distretto della Piana di Lucca organizza per giovedì dalle ore 15 nell’auditorium del complesso di San Micheletto, un confronto pubblico sulle riforme della sanità territoriale nella Piana di Lucca. In particolare in questo incontro, il primo di una serie di approfondimenti organizzati dalla Zona Distretto, si parlerà delle nuove Case di comunità e quindi della programmazione dell’assistenza territoriale in attuazione del decreto ministeriale numero 77 (delibera regionale 1508).