Cascio, capitale della filosofia per un giorno

Il borgo di Cascio, nel comune di Molazzana in Garfagnana, diventa capitale della Filosofia per un giorno, grazie all’appuntamento denominato "Risonanze" e dedicato alla figura di Giordano Bruno, nel 423esimo anniversario della morte. Il frate domenicano, filosofo e scrittore Giordano Bruno, condannato al rogo dall’Inquisizione perché ritenuto eretico, sarà infatti ricordato dalle 17,30 nella canonica della chiesa parrocchiale di San Lorenzo a Cascio, dagli ospiti di Fra Benedetto Mathieu (in foto), apprezzato parroco di Cascio, Molazzana, Sassi, Eglio e Moltaltissimo, tra gli altri paesi dei quali segue spiritualmente i fedeli.

Il frate camaldolese di 84 anni, molto noto e amato in tutta la Lucchesia, dove risiede ormai da molti anni, non ha mai interrotto i suoi studi che lo portarono a diventare docente alla Sorbona, né tantomeno ha rinunciato alla meditazione, per la quale ha vissuto a lungo come eremita, prima nel deserto in Africa e poi in alcuni eremitaggi in Veneto e Toscana. Questo forte legame con la spiritualità più profonda e vista nel suo più ampio significato e livello hanno posto il frate francese come importante interlocutore per i vari mondi che gravitano intorno agli studi culturali dell’ambito filosofico.

Ospiti dell’incontro di domenica pomeriggio a Cascio di Molazzana saranno Ulrike Stolz, scrittrice e artista, Alice Rugai, scrittrice e Lisa Ghilarducci, attrice. La scrittrice Ulrike Stolz, autrice del libro "Caro Giordano", terrà una introduzione con una panoramica della vita del filosofo che in 16 anni ha attraversato l’Europa. Stolz studia da molti anni Giordano Bruno e ha ottenuto con il suo libro, un caleidoscopio di ricerche biografiche, scientifiche, scene fantastiche, poesie ed anagrammi, il premio Bibliotek Herzog August di Wolfenbüttel, una delle più importanti biblioteche storiche della Germania, nonché centro di ricerca per studi medioevali.

Durante la serata saranno poi letti da Lisa Ghilarducci alcuni brani del libro, nella traduzione in italiano curata da Alice Rugai. Sarà presentato un monologo originale ispirato a Giordano Bruno scritto dall’autrice Alice Rugai. Seguirà, infine, comunicano gli organizzatori, un dibattito per cogliere la freschezza delle intuizioni di Giordano Bruno a distanza di oltre quattro secoli dalla sua morte, ritenendo la sua filosofia e i suoi pensieri molto stimolanti per la nostra società. Chi volesse fermarsi per la cena nel borgo di Cascio, molto conosciuto anche per la qualità del cibo proposto nelle varie manifestazioni annuali promosse dall’Associazione paesana locale, potrà prenotare al numero telefonico 339 1525322.

Fiorella Corti