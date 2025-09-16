Casa Riformista: mix di giovani ed esperti

La Casa Riformista che sostiene la candidatura del Governatore Eugenio Giani per il centrosinistra propone nel collegio Lucca e Versilia un mix di candidati giovani, professionisti e amministratori esperti di area Lib-Dem.

“Due giovanissimi di 19 e 24 anni (Chiara Vernazza e Pietro Paradossi Tognelli) di Lucca, l’ex vicesindaco di Barga (Vittorio Salotti), il capogruppo di maggioranza a Viareggio (David Zappelli) il presidente della fondazione terre medicee (Davide Monaco) di Seravezza. Ed ancora un medico di base di Capannori (Clara Spinelli), un avvocato ed esponente della società civile di Camaiore (Moira Garibaldi), un’esperta in patrimonio culturale e paesaggistico di Viareggio, già presidente dell’Opera delle Mura di Lucca (Maria Adriana Giusti, nella foto).

Sono gli otto candidati della lista Giani Presidente, Casa riformista, per il collegio Lucca Versilia.

“Abbiamo costruito una proposta che è un mix tra giovanissimi candidati e persone esperte, genuinamente rappresentative di tutti i nostri territori” spiegano dal coordinamento regionale della lista. “Puntiamo a fare molto bene, la nostra lista civica ha l’obiettivo di essere la seconda forza della coalizione”.

È quanto scrive in una nota ufficiale la lista Giani Presidente, Casa Riformista.