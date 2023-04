Casa esplosa a Lucca, 71enne estratta viva dalle macerie

Lucca, 15 aprile 2023 – È stata estratta via, dopo ore di lavoro da parte dei vigili del fuoco, la donna di 71 anni rimasta sepolta dalle macerie della sua abitazione, crollata in seguito a un'esplosione dovuta probabilmente a una fuga di gas, da chiarire cosa l'abbia provocata. I soccorritori erano riusciti a mettersi in contatto con la donna da fine mattinata. Lo rende noto il presidente della Toscana Eugenio Giani.

Quando si è verificata l'esplosione, da quanto ricostruito, con la donna, al piano terreno dell'abitazione, c'era anche il marito, di un anno più giovane, che purtroppo è morto nella tragedia. Estratto vivo e portato in codice rosso in ospedale un altro occupante della casa, 46 anni, che abitava da solo nell'appartamento al piano superiore della casa interessata dall'esplosione. Ci sono poi 4 feriti definiti lievi, una donna, i suoi due figli di 9 e 12 anni e sua madre, che si trovavano nella casa attigua a quella interessata dal crollo.