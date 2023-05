Casa del Boia e “Ristoro“ Cambia tutto

Svolta per la Casa del Boia e per la Casermetta San Salvatore, punto di ristoro della via Francigena e per i fruitori delle Mura. Il Comune annuncia che sarà risolto in modo consensuale, e in anticipo rispetto alla scadenza naturale del novembre 2025, il contratto col quale la precedente amministrazione comunale, nel luglio 2016, aveva dato in concessione la gestione della Casa del Boia e la casermetta San Salvatore al Raggruppamento temporaneo di imprese (Rti) guidata dalla società cooperativa Sistema Museo. Troppe difficoltà legate alla pandemia hanno messo in crisi la gestione. La speranza di tutti è che questa struttura possa trovare finalmente un adeguato rilancio.