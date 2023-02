Casa confiscata alla Ndrangheta Il Pd applaude

Una riconversione a fini sociali. Esprime soddisfazione il Pd di Altopascio sulla casa confiscata alla Ndrangheta nel 2003. "L’immobile sarà demolito e ricostruito per essere restituito alla comunità altopascese come bene pubblico – si legge in una nota – e grazie al bando del Pnrr per la rigenerazione urbana vinto un anno fa dall’amministrazione D’Ambrosio, permetterà un intervento pari a 2,2 milioni di euro. L’appalto per i lavori è stato aggiudicato e vincitrice è risultata la rete temporanea d’impresa Costituendo, che nei prossimi mesi potrà partire finalmente con il cantiere: il progetto prevede tre appartamenti da destinare ad housing sociale, una sala polivalente al piano terra a disposizione di tutta la comunità e vedrà realizzati anche due parchi pubblici attrezzati con giochi inclusivi per bambini. Una vera vittoria, quindi - puntualizza il Pd altopascese - della giustizia".

Quello del bene confiscato all’Ndrangheta è un percorso lungo e tortuoso che parte dal 2003 e vede oggi, dopo 20 anni, un lieto fine doveroso ma mai scontato, una conferma di come le battaglie portate avanti con determinazione dal gruppo di minoranza dell’epoca e attuale amministrazione di maggioranza, insieme a tutto il Partito Democratico e all’associazione culturale "I Magazzini del Grano", non siano state battaglie senza sfondo, ma abbiano portato ad un risultato che è di fatto una vittoria per tutta la comunità di Altopascio.

"Quel luogo – va avanti il Pd – , per anni dimenticato e abbandonato, diventerà finalmente un simbolo e un presidio fondamentale di legalità. Da lì un oblio e un silenzio durati troppo a lungo ed oggi la prospettiva concreta di ridare alla comunità di Altopascio quello che gli spetta diventa quasi un urlo contrapposto a chi in quel silenzio ha creduto di poter continuare a proliferare indisturbato sul nostro territorio".