Cartoline dalla Valle Scorci magici fanno da cornice alla gara Festa con la Carovana

Cartoline dalla Garfagnana e dalla Media Valle del Serchio – terre dalla grande bellezza nonostante il tempo ieri abbia fatto i capricci – per il passaggio della decima tappa del Giro d’Italia lunga 196 km con un dislivello di 2mila 600 metri, partita da Scandiano, Reggio Emilia, con arrivo a Viareggio. Un percorso per gran parte, dunque, che ha interessato la nostra provincia e la Valle del Serchio, con scorci dei borghi maggiormente caratteristici e dei luoghi d’interesse toccati, compreso viste panoramiche dell’Appenino Tosco-Emiliano, ben evidenziati, descritti e molto apprezzati dai cronisti che hanno raccontato la gara ciclistica in diretta su Rai Due.

Alle 14.55 il Giro è entrato in Toscana e in provincia di Lucca scollinando il Passo delle Radici, 1.527 metri di altitudine, nel comune di Castiglione di Garfagnana, e ha avuto così inizio l’insidiosa discesa, particolarmente critica a causa dell’asfalto bagnato, che ha condotto a Castelnuovo di Garfagnana e poi fino a Viareggio, attraversando Col d’Arciana, Castiglione capoluogo, Castelnuovo di Garfagnana, Monteperpoli, Gallicano, Coreglia Antelminelli, Piano della Rocca e Borgo a Mozzano. Al comando al Passo delle Radici c’erano Alessandro De Marchi, terzo arrivato al traguardo di Viareggio, Derek Gee e Magnus Cort Nielsen, il vincitore della decima tappa. Bandiere, palloncini rosa e tante iniziative hanno caratterizzato il percorso lungo la Valle del Serchio che si è presto trasformato in una festa collettiva per un pubblico di tutte le età, con capannelli di appassionati che non si sono risparmiati in applausi e grida di sostegno al passaggio dei ciclisti.

Festeggiamenti e accoglienza calorosa anche per la carovana pubblicitaria che ha fatto sosta nel piazzale del Gruppo Valanga a Gallicano, intrattenendo con musica, balli e gadget il pubblico presente, e dove a fare gli onori di casa è stato il primo cittadino, David Saisi. Alle 12.40 da piazza Umberto I a Castelnuovo è partita la tappa ufficiale del Giro-E, organizzato da Enel X Way, ovvero la e-bike experience con 7 team di ciclisti non professionisti, guidati dai rispettivi capitani, che si sono cimentati in una corsa non-agonistica per un tragitto di 81,2 chilometri e un dislivello di 550 metri, sullo stesso percorso del Giro d’Italia, con le uniche varianti della località di partenza e del minore chilometraggio della tappa. Il Giro-E è una e-bike experience unica nel suo genere a livello mondiale, che si svolge nei giorni e sulle strade del Giro d’Italia. Organizzata da RCS Sport, è inserita come evento cicloturistico nel calendario della Federazione Ciclistica Italiana. Nel capoluogo della Garfagnana è stato inoltre allestito il “Green Fun Village“ che ha offerto al pubblico di ogni età, la possibilità di divertirsi in un ambiente ludico ‘sostenibile’ fin dalle 9 del mattino.

Niente di rilevante, poi, durante la gara, se non un piccolo incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze, all’altezza di Borgo a Mozzano. Qui un membro dello staff di un team che stava soccorrendo un atleta caduto si è scontrato con il ciclista Alberto Bettiol, che stava arrivando a tutta velocità: poco prima infatti erano caduti per l’impatto con un’ammiraglia Lukas Pöstlberger e Warren Barguil. Quest’ultimo, nonostante l’evidente dolore al braccio sinistro, ha deciso di continuare la gara proprio come gli altri due. Qualche critica piuttosto severa si è levata per i disagi sulla viabilità e le precoci chiusure sulla via di Fondovalle, ma tutto si è comunque svolto nel rispetto dei divieti imposti.

