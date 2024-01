Cartoline da Cisl contro l’aumento Irpef. Bani: “Le consegneremo noi a Giani“

Marcia indietro sull’aumento dell’addizionale regionale Irpef. E’ ciò che chiede Cisl che per questo apre la propria sede a chi vorrà firmare le cartoline dedicate e che i primi di febbraio il sindacato si incaricherà di trasmettere al Governatore Giani. Il primo firmatario è proprio il segretario generale Cisl Toscana Nord, Massimo Bani: “Il testo della cartolina sintetizza il nostro monito - dice Bani _. “Diciamo NO all’aumento dell’addizionale regionale Irpef. E’ una scelta ingiusta che penalizza sempre i soliti noti, lavoratori e pensionati. Si trovino altre modalità per affrontare le difficoltà del bilancio regionale”. Anche i lucchesi possono far sentire il loro peso e dar benzina a un’istanza contro l’aumento delle tasse a carico dei cittadini, che toccherà il portafoglio in 8 casi su 10 di lavoratori dipendenti e pensionati Da oggi chi vorrà farlo troverà nella sede Cisl a Sant’Anna, come in tutte quelle della Toscana, le cartoline che chiedono di fare marcia indietro sull’aumento dell’addizionale regionale Irpef: sarà così possibile firmarne una e imbucarla nelle apposite ‘cassette’ predisposte: “Ci penseremo noi poi a consegnarle al presidente della Regione”. I recapiti sul sito www.cisltoscana.it.