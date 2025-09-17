Cartografia dell’Immaginario. Tre iniziative da non perdere

Dopo l’edizione del 2024, torna Cartografia dell’Immaginario, la rassegna culturale diffusa lungo tutto l’arco dell’anno dedicata quest’anno al tema degli Approdi. A settembre 3 nuovi appuntamenti da non perdere ci porteranno a scoprire o riscoprire la leggenda dell’approdo del Volto Santo a Lucca, piazza Anfiteatro e l’Acquedotto del Nottolini.

Sabato 20 settembre ore 18 all’Auditorium Agorà di via delle Trombe. “Senza vela né timone. Approdi di mari e di terra del Volto Santo di Lucca“ con Ilaria Sabbatini, modera Iacopo Lazzareschi Cervelli. L’incontro ripercorre la leggenda dell’approdo a Luni, il trasferimento a Lucca, e la costruzione di un culto che ha attraversato i secoli, seguendo le rotte del Mediterraneo e i cammini del pellegrinaggio medievale, intrecciando devozione popolare, strategia religiosa, memoria politica e iconografia sacra.

Domenica 21 settembre ore 9.45 in piazza Anfiteatro. “Approdare al Nottolini. Trekking dalla città di Lucca all’Acquedotto Nottolini“. Escursione storico-naturalistica tra città e paesaggi d’acqua, pietra, mattoni, macchia mediterranea, orti e oliveti sospesi tra le maestose arcate che si ergono verso il cielo sfidando il tempo. Un breve viaggio che partendo da Piazza Anfiteatro ci porta ad approdare alle antiche Vie d’Acqua seguendo il lavoro architettonico di Lorenzo Nottolini fino alle Parole d’Oro. Attività in collaborazione con A.Di.P.A. ets aps.

Sabato 27 settembre ore 10.30 Piazza Anfiteatro. “Quando la fotografia si faceva in piazza“, laboratorio fotografico con Fotonomia. Il laboratorio si propone di raccontare alcuni aspetti della storia e della tecnica della fotografia analogica e, in particolare, quelli della fotografia ambulante, praticata nelle piazze per eseguire ritratti in un modo rapido e poco costoso, dunque accessibile a tutti. I partecipanti saranno coinvolti nella realizzazione di ritratti di gruppo partecipando attivamente alle fasi di ripresa, sviluppo e fissaggio.

Cartografia dell’immaginario è un percorso e una programmazione che nasce dal dialogo tra l’Archivio Storico Comunale e gli Istituti culturali del Comune di Lucca, per valorizzarli e aprirli alla cittadinanza, dando la possibilità di conoscerne i loro contenuti e il loro significato. La partecipazione agli incontri è gratuita. Il trekking e il laboratorio sono eventi a numero limitato ed è quindi necessario iscriversi scrivendo una mail a [email protected]