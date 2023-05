Cartier è a Villa Reale L’ha scelta per lanciare la nuova linea di gioielli Evento blindatissimo

Villa Reale in questi giorni è la preziosa – e blindatissima – vetrina della nuova collezione di gioielli Cartier intitolata “Le Voyage Recommencé”. La sontuosa residenza, gli interni ma anche lo splendido parco, sono stati scelti dalla maison per il lancio planetario di una nuova linea senza risparmio di carati e di originalità, non esattamente per tutte le tasche ma certo perfetta per far sognare.

L’antica dimora è stata fatta “propria“ dall’evento Cartier con grande anticipo, il tempo necessario per renderla assolutamente sicura. Pare che addirittura lo staff della nota casa di orologi e gioielli abbia sostituito completamente il sistema di videosorveglianza. Una vera e propria “cassaforte“ che racchiude, in questi giorni, oltre 80 nuovi gioielli mai visti prima. Tra questi la Collana a forma di tigre Pantère Givrée circondata da 3 acquamarine. Peso totale 20.33 carati per la collana Sama, adornata con zaffiro Ceylon 19.27 carati. “Le Voyage Recommencé” ha la mission di reinterpretare sotto una lente contemporanea l’ampia storia del brand. “È molto coerente in termini di filosofia con ciò che abbiamo fatto in questi decenni in alta gioielleria e allo stesso tempo ha un nuovo focus sui temi chiave”, ha dichiarato Arnaud Carrez, vicepresidente senior e direttore marketing di Cartier.

E che l’obiettivo sia colto o meno il risultato è uno spettacolo senza limiti di fogge, grandezza, colori, effetti luce. Se l’immaginazione non basta la soluzione facile è quella di affacciarsi sull’ampia carrellata di modelli che Cartier ha pubblicato sulla propria pagina Instagram. Un affaccio social che conta la bellezza di 15 milioni di follower.

Dunque uno spot di dimensioni straordinarie per le bellezze del nostro territorio. Una sottolineatura che non è sfuggita a “Vogue“ che a sua volta ha rimbalzato, moltiplicando ulteriormente l’effetto diffusivo a dimensioni esponenziali, l’evento eccezionale in corso a Villa Reale ricordando che due anni fa la passerella prescelta da Cartier era stata quella di una splendida Villa sul Lago di Como.

Laura Sartini