Cartellonistica per dare visibilità alle attività

Il Lucca Summer Festival continua a rafforzare il suo impatto culturale e commerciale sulla città, grazie alla nuova convenzione firmata tra il Comune di Lucca e l’organizzazione.

"La nuova convenzione - dichiarano gli assessori Granucci, Pisano e Santini - continua ad offrire una cornice giuridica adeguata e trasparente per la realizzazione di un evento che soddisfa interessi culturali, economici e di promozione del territorio. Prosegue quindi con rinnovata sinergia ed ambizione un percorso di eccellenza, che ha consacrato Lucca tra le capitali mondiali della musica. Un virtuoso modello di collaborazione pubblico e privato a beneficio di tutta la città".

Ma non solo la cultura beneficia di questa partnership: anche il mondo del commercio lucchese trae vantaggio dall’evento.

"Le attività che insistono su piazza Napoleone avranno l’opportunità di partecipare al bando per l’area food & beverage all’interno del festival, offrendo così un’esperienza gastronomica unica ai visitatori - aggiunge l’assessore Granucci - Inoltre, saranno prese in considerazione le esigenze delle attività di via Vittorio Veneto, che lamentavano problemi di visibilità, appositi caratelli di indicazioni risolveranno questa problematica, garantendo una maggiore visibilità durante l’evento".

Inoltre, a partire dal 2025, verrà rispettata la data storica della festa di San Paolino del 12 di luglio, con la decisione di non organizzare concerti in quel giorno. Queste iniziative sono dettate dalla volontà di dimostrare l’attenzione e la sensibilità degli organizzatori nei confronti della comunità locale, contribuendo ad arricchire non solo il panorama culturale, ma anche quello commerciale della città.