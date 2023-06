Cartellone unico Per gli eventi del 2024

Un cartellone unico di eventi estivi nel 2024 tra Altopascio e Porcari. I Centri commerciali naturali di Altopascio e Porcari, entrambi sorti in collaborazione con Confcommercio, avevano ipotizzato nelle settimane scorse, nell’ambito delle rispettive programmazioni, due eventi per la serata di venerdì 14 luglio, uno per ciascuno dei due territori. Una volta però emersa questa contemporaneità, le due presidenti, Federica Benedetti Stefanini per Altopascio e Renata Bonacchi per Porcari, si sono confrontate, in accordo con i rispettivi consigli direttivi, per trovare una soluzione che evitasse sovrapposizioni. Sinegia e collaborazione proficue con l’obiettivo, prossimo anno, di allestire un programma congiunto.

M.S.