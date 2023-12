Cartario, Uil fa il punto sul Natale dei lavoratori

Una situazione a macchia di leopardo. Luci ed ombre sui bonus natalizi erogati ai lavoratori delle aziende del settore cartario nella Piana, per superare gli effetti devastanti dell’inflazione. L’analisi è del sindacalista Massimiliano Bindocci, lucchese, segretario Uilcom Toscana. "In alcune realtà virtuose non ci sono grandi problemi ed altre, invece, dove le nuvole all’orizzonte sono particolarmente scure – esordisce l’ex consigliere comunale a Lucca - la problematica più sentita nelle fabbriche è lo stipendio, con l’inflazione che ha eroso in poco più di un anno il potere di acquisto di oltre il 15%, di fatto si sono perse circa due mensilità, mentre le regole del sistema pensionistico peggiorano".

"Abbiamo chiesto contributi straordinari a qualche impresa - prosegue -, in alcuni casi con risposte positive: si va dai 200 euro in buoni benzina della Wepa ai 300 in buoni carburante della Smurfit, Kappa; 500 euro lordi di Soffass ma a chi ha una anzianità di servizio pari o superiore a 12 mesi; importo ridotto al 50% per chi ha una anzianità di servizio da sei a 12 mesi; zero, invece, per chi è dipendente da meno di un semestre".

"Unica eccezione – dichiara Bindocci - i 2.500 euro della Baldassari che invece si conferma leader in queste iniziative.Sono quindi 2250 euro di bonus bolletta e 250 di buoni spesa. Celtex a Montecarlo ha deciso per 100 euro di buoni acquisto che andrà nello stipendio mensile mentre l’altro bonus una-tantum di 250 euro è finito insieme alla tredicesima. Molte realtà si sono limitate agli auguri e ad un cesto natalizio, lasciando gli operai con l’amaro in bocca".

"Più preoccupante è il futuro di alcune ditte del comparto - conclude Bindocci, - ma in generale il rebus da risolvere resta quello del caro vita, problema non affrontato dal Governo e che necessita una stagione intensa e dura di contrattazione, dove si deve porre con fermezza il problema economico, ma anche quello dei diritti e della sicurezza e che necessita di politiche sociali adeguate. Insomma per chi lavora nel pianeta carta, un Natale con un pizzico di preoccupazione in più rispetto al passato".

Massimo Stefanini