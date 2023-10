Cartario, l’export cresce: + 4,3%. Ma il quadro generale è di stallo

L’economia lucchese rimane immobile. Se nel primo semestre 2023 le esportazioni dei distretti tradizionali e dei poli farmaceutici e biomedicali toscani hanno raggiunto il valore di 15,3 miliardi di euro, in crescita dell’8 per cento rispetto al primo semestre 2022, la nostra provincia resta sostanzialmente al palo, non registrando significative variazioni. Ecco quello che è merso dalla conferenza "Economia dei distretti della Toscana", indetta da Intesa Sanpaolo insieme a Confindustria Toscana, che si è tenuta ieri a Firenze presso la Direzione Regionale Toscana e Umbria Intesa Sanpaolo.

La crescita zero di Lucca è frutto di numerose dinamiche contrastanti. A evidenziare il segno meno è per esempio il settore calzaturiero di Lucca che registra un –10,3 per cento rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente. Innumeri assoluti il volume del fatturato delle esportazioni di quel settore è calato di circa 7,7 milioni di euro, passando da 74,2 milioni a 66,5 milioni di euro. Un calo vistoso lo registra anche la meccanica per l’industria cartaria che insiste sul nostro territorio e che subisce un arretramento del 23 per cento rispetto al primo semestre 2022, percentuale che deriva da una contrazione delle esportazioni pari a 73,1 milioni di euro: nel primo semestre 2022 erano state pari a 317,3 milioni, in quello 2023, 244,2 milioni.

"Si tratta comunque di beni che richiedono tempi di realizzazione particolarmente dilatati – si legge nella relazione che ha accompagnato l’esposizione dei dati – infatti, per mediare eventuali picchi in corrispondenza di consegne specifiche, è possibile osservare come il valore determinato dalla media mobile di quattro trimestri mostrerebbe valori relativamente elevati nel primo semestre".

Segno positivo invece per il Cartario che cresce del 4,3 per cento e da 746,8 milioni dei primi sei mesi del 2022 di euro passa a 778,8 milioni di euro dell’analogo periodo del 2023. A crescere sono soprattutto le esportazioni verso la Francia, la Germania, la Polonia, il Regno Unito, i Paesi Bassi e l’Austria. In leggera flessione, quelle verso il Belgio, la Spagna e la Croazia. Numeri in crescita anche per la Nautica di Viareggio che cresce del 6,3 per cento, passando da 480,9 milioni a 511,3 milioni di euro.