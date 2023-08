Carta Solidale Porcari: 98 Beneficiari Entro il 15 Settembre

Sono 98 le persone che a Porcari usufruiscono dei benefici della cosiddetta Carta Solidale. Il Comune invia la comunicazione direttamente ai destinatari individuati dall’Inps: servono determinati requisiti, in primis un indicatore Isee basso sulla situazione economica in base ai requisiti previsti. Alla “Carta Dedicata a Te“, nominativa e prepagata, verrà attribuito un importo di 382,50 euro per l’acquisto di beni di prima necessità. Tutto questo appoggiandosi presso qualsiasi ufficio postale; la carta è utilizzabile presso tutti gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari. E’ stata pensata come sostegno e aiuto per i nuclei familiari in difficoltà anche con il reperimento del cibo e sarà necessario effettuare almeno un acquisto entro il 15 settembre, per non perdere la possibilità di utilizzare la somma sopra indicata. Il Comune (in foto il sindaco), inoltre, prevede contributi una tantum per il 2023 di 700 euro per famiglie con figli minori disabili gravi.

Ma. Ste.