Shopping con carta rubata: oltre 9mila euro spesi in una gioielleria

Lucca, 23 ottobre 2023 – Prima sottrae il bancomat ad una persona amica, poi ritira una ingente somma di denaro per fare spese in una gioielleria.

I carabinieri della Stazione di Barga hanno denunciato sabato una donna di 41 anni, residente in Garfagnana, con l’accusa di furto ed indebito utilizzo di carte di pagamento. I fatti hanno avuto inizio nel mese di aprile, quando la donna, che grazie a relazioni domestiche avrebbe avuto facile accesso nella casa della vittima, le avrebbe dapprima sottratto e poi rimesso al suo posto la carta bancomat, ma nel frattempo utilizzandola in diverse circostanze per effettuare prelievi e acquisti per un valore di poco più di 9.000 euro.

Il personale della banca, insospettito dalla frequenza e dagli ingenti importi delle spese, ha provveduto ad avvisare la donna derubata di ciò che di anomalo stava accadendo sul suo conto corrente e mettendo, in tal modo, la donna nelle condizioni di potersi recare presso il locale Comando Stazione per denunciare i fatti.

Le indagini hanno consentito di accertare che le operazioni illecite documentate sono state circa una decina e hanno svolto una perquisizione domiciliare che ha consentito il rinvenimento di alcuni oggetti preziosi, acquistati fraudolentemente presso una gioielleria della zona proprio utilizzando come strumento di pagamento il bancomat rubato di volta in volta. Le risultanze investigative sono ora al vaglio della Procura della Repubblica di Lucca.