Carta d’Epoca. Mostra mercato di stampe e libri

Si rinnova l’appuntamento tradizionale con “Carta d’ Epoca“, la mostra mercato dedicata alla stampa e al libro antico, in programma ieri e oggi nel chiostro e nelle sale del Centro Culturale Agorà, con accesso da piazza dei Servi e via delle Trombe. La manifestazione, pensata come evento di valorizzazione del Mercato Antiquario, è giunta quest’anno alla sedicesima edizione ed è stata realizzata dal Comune di Lucca con la collaborazione degli operatori del settore, in particolare con i più qualificati librai e negozianti di stampe locali e provenienti da tutta Italia.

"Conoscere, toccare, sfogliare piccoli e grandi capolavori dell’editoria del passato, Carta d’Epoca rappresenta un’occasione straordinaria per entrare in contatto con un mondo affascinante, simbolo stesso della nostra cultura – afferma l’assessore allo sviluppo economico Paola Granucci –. Il Mercato antiquario si arricchisce di un’esposizione tematica capace di richiamare un pubblico di appassionati del settore ma anche di produrre divulgazione e conoscenza per tutti". Nell’antico chiostro e nelle sale dell’ex convento dei Servi sono presenti 22 librai antiquari e operatori esperti del settore: Ai Tre Torchi – Torino, Libreria Xodo – Torino, Arca dei Libri – Arezzo, Botteghina D’Arte Galleria Kupros - Rosignano Solvay – Livorno, Studio Bibliografico Pera – Lucca, Le Stampe - Reggello – Firenze, Mazza Francesco – Roma, Azzurri Veronica – Pistoia, Il Botteghino – Pisa, Squaglia Daniele – Lucca, Il Rivendugliolo – Lucca, Galleria d’Arte Perera – Roma, Venturini Gabriele – Roma, - Libreria Old Times – Perugia, Carpe Diem – Pisa, Libreria Antiquaria Scripta Manent – Albenga, Fortebraccio – Firenze, Manicin Cristian, Genova - Campo dei Miracoli – Pisa, Michelotti Roberto - Massa e Cozzile – Pistoia, Daris - Libri e Stampe – Lucca, Zali Zeffirino – Genova.

Sui banchi saranno esposte opere di prestigio che hanno contribuito alla crescita e alla diffusione della cultura occidentale: libri, stampe, mappe, incisioni, disegni, acquerelli, documenti, fotografie e cimeli dei secoli passati. La mostra mercato è aperta dalle 10 alle 18. Ingresso gratuito.