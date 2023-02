"Caro sindaco, dovrebbe intervenire con l’assessore Barsanti"

Gentile signor Sindaco,

ho letto su La Nazione di sabato 18 febbraio le ennesime esternazioni dell’assessore Barsanti. Questa volta i suoi strali sono rivolti al Centrosinistra globalmente e alla professoressa Vietina in particolare. Chiedo il suo intervento perché l’atteggiamento e le espressioni dell’assessore Barsanti non possono e non devono essere più tollerate. Le cose sono due: o l’Assessore non sa quel che dice, cosa molto grave, e allora bisogna ripensare al ruolo che gli è stato affidato, o lo sa e si comporta così scientemente, ed è una cosa ancora più grave.

L’Assessore dimentica di rappresentare l’intera città e i suoi cittadini, persone perbene che cominciano ad avere dei dubbi su questa Amministrazione, che tollera e dà spazio a un personaggio che si è anche autodefinito “fascista del terzo millennio”.

Già questo modo di proporsi, signor Sindaco, doveva farla riflettere a suo tempo, perché era prioritario il bene della città e non la sua elezione a Sindaco. L’Assessore rappresenta anche me ed io, come tanti, non voglio essere rappresentata da un personaggio che non accetta che gli altri la pensino diversamente, che non ha il senso del rispetto, che non sa cosa significa la parola “critica”. E soprattutto “critica costruttiva”. Lui arrongantemente offende senza pensare che in questo modo non si costruisce nulla, ma si crea solo un clima non sereno in cui è faticoso lavorare. Intervenga, signor Sindaco! Gioverebbe anche al suo prestigio.

Elena Menichetti